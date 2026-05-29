C'è chi perde poche centinaia di euro e chi invece vede sparire nel giro di poche ore i risparmi di una vita. Le truffe finanziarie stanno vivendo una nuova stagione d’oro grazie alla tecnologia, all’intelligenza artificiale e alla crescente digitalizzazione dei servizi bancari. Oggi non servono. 🔗 Leggi su Today.it

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“Ti rubano tutti i soldi”. La nuova truffa che ti svuota il conto: come difendersiUna nuova truffa si diffonde attraverso messaggi che appaiono ufficiali, con loghi e toni formali.

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Il nuovo trucco che ti svuota il conto in banca in pochi minuti: come riconoscere la truffa perfetta sul cellulare ift.tt/eZBrVlK x.com

Usando il viso autunnale e il nuovo trucco, c'è qualcuno di molto specifico che ora è incredibilmente facile da realizzare. reddit

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