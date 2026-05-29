Il nuovo trucco che ti svuota il conto in banca in pochi minuti | come riconoscere la truffa perfetta sul cellulare

Da today.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un nuovo metodo di truffa via cellulare permette di svuotare i conti in pochi minuti. I malviventi inviano messaggi o chiamate che fingono di essere banche o servizi di pagamento, chiedendo conferme o dati sensibili. Chi cade nel tranello può perdere centinaia di euro o l’intero saldo bancario in poche ore. La tecnica si basa su richieste di autorizzazioni e sulla manipolazione delle vittime, che spesso non si accorgono subito del furto.

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C'è chi perde poche centinaia di euro e chi invece vede sparire nel giro di poche ore i risparmi di una vita. Le truffe finanziarie stanno vivendo una nuova stagione d’oro grazie alla tecnologia, all’intelligenza artificiale e alla crescente digitalizzazione dei servizi bancari. Oggi non servono. 🔗 Leggi su Today.it

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