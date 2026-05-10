Parma-Roma le pagelle | Rensch 8 l' eroe che non ti aspetti Britschgi 4 un disastro in pochi minuti
Nella partita tra Parma e Roma, il voto più alto va a Rensch, giudicato come l'eroe inatteso con un punteggio di otto. Britschgi riceve un quattro dopo aver avuto un rendimento negativo in pochi minuti. Ndicka è in campo, mentre Mancini viene giudicato non attento. Dybala si muove poco, ma mostra comunque una qualità elevata. Nicolussi Caviglia si è distinto in alcune fasi della gara.
Ndicka c'è, Mancini dorme, Dybala gioca da fermo ma ha un qualità da paura. Nicolussi Caviglia comanda la ripresa, Strefezza è vivacità pura.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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