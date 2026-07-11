Addio a un grande della musica italiana | un mito assoluto

Un celebre artista della musica italiana è deceduto. Le sue canzoni, considerate classici senza tempo, continuano a essere ascoltate e cantate da generazioni. La sua morte è stata annunciata senza dettagli specifici sulla causa. La sua musica ha attraversato decenni, rimanendo presente nelle celebrazioni e nei ricordi di molti. La notizia ha suscitato cordoglio tra fan e addetti ai lavori.

Ci sono canzoni che non “passano” mai: restano lì, tra un brindisi e un ricordo, e ti riportano a una sala da ballo, a un matrimonio, a un’estate che sembrava infinita. E poi ci sono voci che diventano casa, anche quando non le ascolti da anni. Stamattina, per tantissimi italiani, quella casa ha improvvisamente abbassato le luci. La notizia è arrivata come arrivano le cose che non vorresti leggere: secca, inevitabile, con quel nodo in gola che ti fa pensare a quante volte hai canticchiato un ritornello senza nemmeno accorgertene. È morto Peppino Di Capri: aveva 87 anni e se n’è andato nella sua amata Capri, a Villa Castiglione, dopo una lunga malattia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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È MORTO IL MITO DELLA MUSICA ITALIANA!

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Addio a Peppino di Capri, è morto a 87 anni il grande protagonista della musica italianaPeppino di Capri è morto oggi a 87 anni nella sua residenza di Capri, Villa Castiglione.

Peppino di Capri: addio al grande maestro della musica italiana, si è spento a 87 anniÈ morto a 87 anni il cantante e pianista napoletano, noto per aver vinto due volte il Festival di Sanremo.

Temi più discussi: Addio a Riccardo, il ragazzo dal cuore grande; La tragedia sul viadotto Morandi e l'addio a un papà dal cuore grande: domani i funerali di Gerlando Brucceri; Il commosso addio a Tonino Zecchini, un grande esempio di fede e coraggio; Amedeo Della Valle saluta Brescia tra le lacrime con una lettera: Essere stato il vostro capitano un grande orgoglio, mi sentivo un supereroe in città, pensavo fosse per sempre.

Addio a Peppino di Capri. È morto a 87 anni uno dei protagonisti della musica italiana. Con la sua voce e le sue canzoni ha attraversato oltre sessant'anni di storia, lasciando successi entrati nell'immaginario collettivo come Champagne, Roberta e Un grande x.com

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