Addio a Peppino l?ultimo imperatore di Capri

Un uomo è morto di notte sulla sua isola. La notizia ha portato alla dichiarazione di lutto cittadino. Oggi alle 17 si terrà un funerale nella ex cattedrale di Santo Stefano, in piazzetta. La cerimonia sarà aperta ai cittadini che vogliono partecipare. La scomparsa è stata annunciata ufficialmente e il lutto è stato proclamato dall’amministrazione locale. Nessun dettaglio sulle cause del decesso è stato comunicato.

Se n’è andato di notte, sulla sua isola, che, dichiarato il lutto cittadino, oggi gli dirà addio: alle 17 nella ex cattedrale di Santo Stefano, in piazzetta. Qualcuno, i suoi cari, gli amici, gli eterni «sognatori» peppiniani, sperava di poter festeggiare come da tradizione il suo compleanno il prossimo 27 luglio. Niente da fare, Peppino di Capri si è spento alla vigilia dell’ottantasettesimo giro di boa. Nel nome d’arte portava la sua isola, la sua carta d’identità, la sua storia, ma era stato un caso. Settembre 1958, gli studi della Carisch a Milano. Il diciannovenne Giuseppe Faiella, così all’anagrafe, si presenta con il ciuffo cotonato, gli occhialoni alla Buddy Holly. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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