È morto Peppino di Capri, cantante noto per aver interpretato brani tra il twist, la musica romantica e la tradizione napoletana. La sua carriera è durata più di sessant’anni, durante i quali ha contribuito alla scena musicale italiana. La notizia è stata diffusa nelle ultime ore. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata al momento.

Fabio Colagrande – Città del Vaticano Per oltre sessant'anni Peppino di Capri ha accompagnato la storia della canzone italiana con uno stile inconfondibile, sospeso tra il ritmo del twist, la melodia romantica e la grande tradizione napoletana. Scomparso oggi nella sua amata Capri, dove era nato il 27 luglio 1939 con il nome di Giuseppe Faiella, lascia i figli Igor, Edoardo e Dario e un repertorio che continua a raccontare un'Italia popolare e profondamente legata alla sua identità mediterranea. Con lui se ne va uno degli artisti italiani più amati, interprete di una musica capace di attraversare epoche e generazioni senza smarrire eleganza e immediatezza. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

© Vaticannews.va - Addio a Peppino di Capri, voce romantica della "perla del Golfo"

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