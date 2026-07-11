Addio a Peppino Di Capri si spegne un’icona della musica italiana

Peppino Di Capri, pseudonimo di Giuseppe Faiella, è morto a 86 anni nella sua casa a Capri dopo una lunga malattia. L'artista, noto come cantante, pianista e compositore, è stato una figura importante nella musica italiana. I funerali si terranno domani nella chiesa di Santo Stefano.

L’artista è morto nella sua amata Capri dopo una lunga malattia. Domani i funerali nella storica chiesa di Santo Stefano È morto oggi, all’età di 86 anni, Peppino Di Capri, pseudonimo di Giuseppe Faiella, cantante, pianista e compositore che ha scritto uno dei capitoli più importanti della musica italiana. L’artista si è spento nella sua villa di Capri, l’isola dove era nato e alla quale è rimasto profondamente legato per tutta la vita. La notizia, riportata anche da Il Mattino, ha rapidamente suscitato commozione nel mondo dello spettacolo e soprattutto tra milioni di italiani che hanno accompagnato con le sue canzoni alcuni dei momenti indelebili della loro vita. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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