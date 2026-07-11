Peppino di Capri è morto nella notte sulla sua isola dopo una lunga malattia. La sua scomparsa segna la perdita di un artista considerato un pilastro della musica italiana e della tradizione napoletana. Romantico e innovatore, ha scritto pagine importanti nel panorama musicale nazionale. La notizia è stata comunicata ufficialmente, senza dettagli su cause o circostanze. La sua morte ha suscitato cordoglio tra artisti e appassionati.

Romantico, innovatore, pilastro della canzone napoletana e della musica italiana, Peppino di Capri si è spento nella notte sulla sua isola dopo una lunga malattia. Avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. Lascia tre figli. Nel pomeriggio di domenica 12 luglio, alle 17, i funerali nella chiesa di Santo Stefano. Il cantante di "Champagne", "Un grande amore e niente più”, “Luna Caprese”, “Voce ‘e notte”, “Roberta” e molti altri successi, nato da una famiglia di musicisti, ha fatto da colonna sonora alla vita di milioni di italiani. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Addio a Peppino di Capri, se ne va un pezzo di storia della musica italiana

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Se ne va un pezzo di storia. Addio a Sergio Subazzoli: "Un artigiano della tradizione"

Addio a Peppino di Capri, icona della musica italianaE’ deceduto a 87 anni Peppino Di Capri, cantante e musicista italiano noto per aver contribuito alla scena musicale nazionale.

Temi più discussi: È morto Peppino di Capri: addio al cantante popolare tra twist e champagne; Addio a Peppino di Capri, si è spento dopo una lunga malattia; Peppino Di Capri morto dopo lunga malattia: il cantante di Champagne aveva 87 anni; Peppino di Capri morto, addio al re della melodia italiana. Quando a 4 anni suonò davanti alle truppe alleate.

Addio Peppino di Capri, l'artista che tra twist e champagne suonò la fine della guerra x.com

?La musica piange il suo eterno sognatore: addio a Peppino Di Capri - Napoli Journal reddit

Addio a Peppino Di Capri, il crooner che regalò Champagne all’ItaliaUna canzone nata quasi per gioco, pensata prima per Charles Aznavour, diventata poi il suo classico immortale in tutto il mondo. Due Sanremo vinti, una carriera lunga oltre sessant'anni e canzoni entr ... iodonna.it

Tajani: I suoi brani per sempre nell...Un ricordo trasversale nel segno di Peppino Di Capri: ecco chi lo ha conosciuto e chi ne ha apprezzato l’enorme talento artistico oltre alle sue qualità umane ... msn.com