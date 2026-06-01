Se ne va un pezzo di storia Addio a Sergio Subazzoli | Un artigiano della tradizione

È morto ieri all'ospedale di Guastalla, dove era ricoverato, Sergio Subazzoli. La sua scomparsa rappresenta la perdita di un protagonista della tradizione e della cultura della Bassa reggiana.

La tradizione, la cultura, la storia della Bassa reggiana perdono un protagonista, Sergio Subazzoli, deceduto ieri all’ospedale di Guastalla dove era ricoverato per il peggiorare delle sue condizioni di salute. Appena venerdì scorso aveva compiuto 92 anni. Nato alla Riviera San Bernardino, a Novellara, era un punto di riferimento della tradizione locale, che ha tramandato a giovani e appassionati. Dopo la licenza media aveva lavorato come bracciante agricolo, aiuto casaro e banconiere dello spaccio cooperativo, poi tecnico in varie aziende della zona. Nel 1972 aveva conseguito il brevetto di pilota per aerei leggeri. Ma la sua passione erano... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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