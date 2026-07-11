È morto a 86 anni Peppino di Capri, noto cantante italiano. Nato nel 1939 a Capri con il nome Giuseppe Faiella, ha avuto una carriera lunga e popolare. Tra i suoi successi più noti vi è la canzone “Champagne”. La sua musica ha attraversato diverse generazioni, rendendolo una figura importante nel panorama musicale nazionale.

Con la scomparsa di Peppino di Capri, morto oggi all’età di 86 anni, la musica italiana perde uno dei suoi protagonisti più longevi e popolari. Nato Giuseppe Faiella il 27 luglio 1939 a Capri, trasformò il nome della sua isola in un marchio artistico destinato a entrare nella storia della canzone italiana. Pianista prima ancora che cantante, salì sul palco da bambino e mostrò fin da subito un talento fuori dal comune. Negli anni del boom economico fu tra gli artisti che contribuirono a rinnovare il panorama musicale italiano, introducendo sonorità ispirate al rock’n’roll e al twist senza rinunciare alla melodia che avrebbe poi caratterizzato tutta la sua produzione. 🔗 Leggi su Panorama.it

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© Panorama.it - Addio a Peppino di Capri, il re di “Champagne” che ha fatto cantare l’Italia

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Addio a Peppino di Capri: la voce di «Champagne» si spegne a 87 anni nella sua isola

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