Calvin Hayes, cofondatore dei Johnny Hates Jazz, è morto a 63 anni. La band britannica, nota per brani come Shattered Dreams e Turn Back the Clock, ha avuto successo negli anni Ottanta. Hayes ha contribuito alla creazione di alcuni dei brani più rappresentativi della musica pop di quel periodo. La sua morte segna la perdita di uno dei protagonisti di quella scena musicale.

La musica pop degli anni Ottanta perde uno dei suoi protagonisti. È morto a 63 anni Calvin Hayes, musicista britannico e cofondatore dei Johnny Hates Jazz, la band che conquistò le classifiche internazionali con brani diventati simbolo di un'intera generazione come Shattered Dreams e Turn Back the Clock. Secondo quanto confermato dalla moglie Kathy, Hayes è stato trovato senza vita nella sua abitazione di Washington, negli Stati Uniti, dopo essere improvvisamente crollato in casa. La notizia ha suscitato grande commozione tra i fan del gruppo e nel mondo della musica, riportando alla memoria una delle formazioni pop più amate della seconda metà degli anni Ottanta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Addio a Calvin Hayes, morto a 63 anni il cofondatore dei Johnny Hates Jazz

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