Sonny Rollins, considerato uno dei più grandi sassofonisti del jazz, è morto a 95 anni nella sua casa a Woodstock, New York. La notizia è stata diffusa lunedì.

Sonny Rollins, uno dei più grandi sassofonisti della storia del jazz, è morto lunedì all’età di 95 anni nella sua casa di Woodstock, nello stato di New York. La notizia è stata confermata dalla sua addetta stampa Terri Hinte e annunciata sul sito ufficiale del musicista. Non è stata resa nota la causa del decesso, anche se negli ultimi due anni Rollins era costretto prevalentemente in casa a causa di diversi problemi di salute. Con una carriera che abbraccia oltre sei decenni e più di 60 album pubblicati dalla fine degli anni Quaranta, Rollins è stato una delle ultime stelle viventi della generazione bebop, quel movimento che trasformò il jazz da musica da ballo a forma d’arte di straordinaria espressività. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Si ritirò su un ponte per suonare il sax: addio a Sonny Rollins, il gigante del jazz è morto a 95 anni

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