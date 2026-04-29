Montegrotto si anima | vintage artigianato e moda per le scuole

Il mercato Maggio Sampietrino si svolgerà a Montegrotto Terme domenica 3 maggio 2026. La manifestazione vedrà l’esposizione di prodotti vintage, artigianato e moda. I fondi raccolti durante l’evento saranno destinati ai comitati genitori per finanziare i plessi scolastici Nievo, Vivaldi, Ruzzante e Arcobaleno. La giornata prevede diverse attività e bancarelle aperte al pubblico, coinvolgendo le scuole del territorio.

? Cosa sapere Montegrotto Terme ospita il mercato Maggio Sampietrino domenica 3 maggio 2026.. I fondi raccolti dai comitati genitori finanzieranno i plessi Nievo, Vivaldi, Ruzzante e Arcobaleno.. Domenica 3 maggio 2026, dalle ore 9:00 fino al tramonto, il centro di Montegrotto Terme si trasforma con la mostra mercato Maggio Sampietrino, un evento che coinvolge viale Stazione, via Aureliana e piazza Carmignoto attraverso l’artigianato e il vintage. L’iniziativa, promossa dalla Città di Montegrotto Terme in stretta collaborazione con Thunder Events, punta a restituire centralità alle strade del borgo, trasformando i percorsi abituali in un palcoscenico dove la tradizione delle botteghe incontra le nuove generazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Montegrotto si anima: vintage, artigianato e moda per le scuole Notizie correlate Mostra mercato “Maggio sampietrino”: artigianato, vintage, moda e musica liveTorna a Montegrotto Terme la tradizionale mostra mercato Maggio Sampietrino, l'appuntamento di primavera che trasforma il centro città in un vivace... Creatività, natura, artigianato e vintage si incontrano a Palermo: torna ArtGardenPalermo torna a incontrare l’arte e la creatività nel verde con una nuova edizione di ArtGarden, l’evento che unisce natura, arte, artigianato e... Contenuti di approfondimento Mostra mercato Maggio sampietrino: artigianato, vintage, moda e musica liveTorna a Montegrotto Terme la tradizionale mostra mercato Maggio Sampietrino, l'appuntamento di primavera che trasforma il centro città in un vivace palcoscenico di artigianato, cultura e divertimento ... padovaoggi.it Primo maggio a Montegrotto Terme con la sfilata notturna dei carri allegoriciVenerdì 1° maggio Montegrotto Terme si anima con «Carnevale alle Terme», la manifestazione organizzata dall’assessorato alle Manifestazioni turistiche di Montegrotto Terme assieme a Pro Loco Montegrot ... padovaoggi.it