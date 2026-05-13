Paradisi fiscali in Europa all' Italia costano 10 miliardi | la mappa dei Paesi dove il fisco è quasi zero

Dieci anni fa, i Panama Papers portarono alla luce pratiche di evasione fiscale in tutto il mondo, coinvolgendo anche paesi europei noti come paradisi fiscali. Recenti analisi indicano che l’Italia perde circa 10 miliardi di euro all’anno a causa di queste aree a fiscalità zero, distribuite in vari Paesi europei. Questi territori attirano individui e aziende che usufruiscono di regimi fiscali molto favorevoli, contribuendo così a ridurre le entrate dello Stato italiano.

In principio furono i "Panama Papers". Esattamente dieci anni fa, nel 2016, un consorzio di giornalisti investigativi scoperchiò quello che molti considerarono un vero vaso di Pandora. Analizzando 11,5 milioni di documenti confidenziali creati dalla Mossack Fonseca, uno studio legale panamense.🔗 Leggi su Today.it

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