Acqua potabile | l’Europa sanziona l’Italia per i rischi idrici

La Commissione europea ha deciso di avviare una procedura di infrazione contro l’Italia a causa dei problemi legati alla qualità dell’acqua potabile. La decisione arriva dopo alcune segnalazioni riguardanti rischi idrici che coinvolgono diverse zone del paese. La procedura mira a verificare se siano stati rispettati gli standard stabiliti dall’Unione europea e a garantire la sicurezza delle risorse idriche per i cittadini italiani.

? Cosa sapere La Commissione europea avvia procedura di infrazione contro l'Italia per la qualità dell'acqua.. Roma ha sessanta giorni per correggere le lacune sulla sicurezza dei sistemi idrici.. La Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione contro l’Italia per il mancato recepimento della direttiva sulla qualità dell’acqua potabile, dopo aver riscontrato lacune nella normativa nazionale riguardanti la sicurezza dei sistemi di distribuzione. L’esecutivo di Bruxelles ha identificato diverse criticità nel modo in cui l’Italia ha trasposto le regole europee nel diritto interno. Tra i punti sollevati figurano la limitazione delle valutazioni sui rischi per i sistemi idrici domestici e il rinvio di alcuni obblighi fondamentali.🔗 Leggi su Ameve.eu

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