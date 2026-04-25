Acf Arezzo un goal ad inizio partita inguaia l' Arezzo

Nella partita tra l'Acf Arezzo e la squadra avversaria, un gol segnato all'inizio del primo tempo ha determinato il risultato finale. Nella ripresa, le ospiti hanno segnato un secondo gol su calcio di punizione. La squadra di casa ha provato a reagire, ma non è riuscita a trovare la rete che avrebbe riaperto l'incontro. La gara si è conclusa con il risultato di due a zero.

Arezzo, 25 aprile 2026 – A cf Arezzo, un goal ad inizio partita inguaia l'Arezzo, nella ripresa raddoppiano le ospiti su punizione. Termina 0-2 la partita con il Lumezzane. Per la decima giornata di campionato del girone di ritorno, l’ACF Arezzo ospita in casa il Lumezzane. ACF AREZZO - LUMEZZANE ACF Arezzo: Verano, Ghio (Nasoni 46’), Tuteri, Vlassopoulou, D’Elia, Corazzi, Tamburini (Fracas 59’), Lazzari (Mariani 59’), Blasoni (Beduschi 80’), Fortunati, Razzolini (Bossi 30’) A disposizione: Di Nallo, Davico, Beduschi, Bossi, Mariani, Termentini, Moretti, Nasoni, Fracas All. Andrea Benedetti Lumezzane: Lonni, Stankova, Pizzolato, Viscardi, Pinna (Licari 71’), Landa (Merli’ 85’), Morreale (Mutti 85’), Galbiati, Zappa, Galdini, Lorieri (Sule 71’) A disposizione: Capecchi, Barcella, Merli, Sule, Ketis, Licari, Burbassi, Mutti, Crotti All.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Acf Arezzo, un goal ad inizio partita inguaia l'Arezzo Notizie correlate Leggi anche: Sconfitta casalinga per l'Acf Arezzo. Il Brescia ribalta la partita al Bruno Nespoli Ad Arezzo il fisico Roberto Battiston per Arezzo Science LabArezzo, 9 marzo 2026 – Il 12 marzo 2026 alleore 21 al Circolo Artistico “Energia. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: ACF AREZZO || L'Under 15 vince e aggancia il terzo posto in classifica. L'Under 17 non riesce a ripetersi contro la Roma; Di un colore solo è la città: coloriamo Arezzo di bandiere amaranto; Un’annata di calcio da film. Arriva la docu-serie di Farrago. Riprese dentro e fuori dal campo; Convocazione Selezione Territoriale U15 Femminile Etrusco Sabina. Acf Arezzo, un goal ad inizio partita inguaia l'ArezzoArezzo, 25 aprile 2026 – Acf Arezzo, un goal ad inizio partita inguaia l'Arezzo, nella ripresa raddoppiano le ospiti su punizione. Termina 0-2 la partita con il Lumezzane. Per la decima giornata di ca ... lanazione.it Amaranto Channel. . Domani torna in campo l'ACF Arezzo dopo due settimane di pausa. Le ragazzi di mister Benedetti affronteranno al "Bruno Nespoli" il Lumezzane - facebook.com facebook