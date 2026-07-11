Accomando | Inter Khalaili a rischio vi spiego tutto

Da sportmediaset.mediaset.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Orazio Accomando ha aggiornato sulla trattativa tra l’Inter e il calciatore dell’Union Saint Gilloise, sottolineando che il trasferimento non è ancora ufficiale. Khalaili, esterno considerato vicino all’accordo, resta in bilico a causa di ostacoli ancora presenti. La firma non è stata formalizzata, e la situazione rimane in sospeso. L’Inter continua a monitorare la situazione prima di annunciare l’operazione.

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Orazio Accomando fa il punto sulla situazione dell'esterno dell'Union Saint Gilloise che sembrava già un nuovo giocatore nerazzurro. Ecco perché l'ufficialità non è ancora arrivata. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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