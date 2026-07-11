Orazio Accomando ha aggiornato sulla trattativa tra l’Inter e il calciatore dell’Union Saint Gilloise, sottolineando che il trasferimento non è ancora ufficiale. Khalaili, esterno considerato vicino all’accordo, resta in bilico a causa di ostacoli ancora presenti. La firma non è stata formalizzata, e la situazione rimane in sospeso. L’Inter continua a monitorare la situazione prima di annunciare l’operazione.

Orazio Accomando fa il punto sulla situazione dell'esterno dell'Union Saint Gilloise che sembrava già un nuovo giocatore nerazzurro. Ecco perché l'ufficialità non è ancora arrivata. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Inter.

© Sportmediaset.mediaset.it - Accomando: "Inter, Khalaili a rischio, vi spiego tutto"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Moviola Torino Inter, l’analisi di Calvarese: «Carlos Augusto? Si assume un rischio evidente, vi spiego…»Durante la partita tra Torino e Inter, l’arbitro Calvarese ha analizzato alcune decisioni prese dal collega Mariani e dal VAR.

Il nutrizionista dell’Inter: "Dalla pizza premio al mate. E sul caldo Mondiale... vi spiego tutto"Il nutrizionista della squadra di calcio ha dichiarato che i giocatori ricevono la pizza come premio e consumano mate durante gli allenamenti.

Temi più discussi: Inter-Khalaili: rifiutata la seconda offerta, ma c'è un motivo per sperare; SportMediaset: Inter-Como: è guerra per Khalaili-Chalobah, ma i giocatori… Video; SportMediaset: Mercato, Accomando: Juventus, super nome per il centrocampo Video; Mercato, Accomando: Roma, rinnovo Dybala e su Pellegrini….

sportmediaset.mediaset.it/calcio/inter/i… Inter, slitta l'annuncio di Khalaili. Il Coni ha chiesto ulteriori accertamenti medici. @sportmediaset x.com

Khalaili-Inter, il Coni chiede ulteriori visite mediche per la concessione dell'idoneità sportivaAffare momentaneamente in stand-by: i nerazzurri in attesa di capire se l'erede di Dumfries sarà davvero l'israeliano o se bisognerà tornare sul mercato ... tuttosport.com

Inter col fiato sospeso: salta il colpo Khalaili? Cosa sta succedendo | CMColpo di scena nel trasferimento di Anan Khalaili all'Inter: il laterale israeliano dovrà sottoporsi a nuovi approfondimenti medici ... calciomercato.it