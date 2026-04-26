Moviola Torino Inter l’analisi di Calvarese | Carlos Augusto? Si assume un rischio evidente vi spiego…

Durante la partita tra Torino e Inter, l’arbitro Calvarese ha analizzato alcune decisioni prese dal collega Mariani e dal VAR. In particolare, ha commentato un episodio coinvolgente il difensore, spiegando che l’apertura adottata comporta un rischio evidente per il giocatore. La moviola si è concentrata su questa azione, offrendo una spiegazione tecnica sulla scelta dell’arbitro in quella fase di gioco.

Inter News 24 Moviola Torino Inter, Calvarese promuove la decisione di Mariani e del VAR: «Con quell’apertura il difensore si assume un rischio». Il dibattito sull’episodio che ha segnato il pareggio tra Torino e Inter non accenna a placarsi, ma un parere autorevole arriva a fare chiarezza sulla dinamica del fallo di mano di Carlos Augusto. Mentre la squadra di Cristian Chivu mastica amaro per un penalty che ha riaperto i giochi, gli esperti di moviola cercano di decifrare la decisione dell’arbitro Mariani, supportato dalla sala VAR. Tra questi, Giampaolo Calvarese ha voluto approfondire la questione attraverso i propri canali social, spiegando i motivi tecnici che rendono la sanzione corretta secondo il regolamento.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Moviola Torino Inter, l’analisi di Calvarese: «Carlos Augusto? Si assume un rischio evidente, vi spiego…» Notizie correlate Moviola Inter Juve, Marelli chiaro: «Bastoni ha simulato. Contatto McKennie Carlos Augusto? Vi dico questo» Poku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Moviola Torino Inter, Marelli analizza il rigore: «Ecco perché Mariani era in dubbio. Il braccio di Carlos Augusto…»di Redazione Inter News 24Moviola Torino Inter, Marelli analizza così il rigore fischiato dall’arbitro Mariani per un tocco, col braccio, di Carlos... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Inter-Como, moviola: Acerbi da rosso nel primo tempo? Dubbi sul mani di Perrone in area; La moviola di Cremonese-Torino: gol annullato a Baschirotto, quante polemiche!; Moviola Inter-Como di Coppa Italia: Acerbi rischia in area su Douvikas, ma non c'è rigore; Caso Rocchi, l'Inter è allibita: contro Bologna e Milan Inzaghi perse due trofei. Torino-Inter, la moviola - Sul rigore Mariani cambia l'interpretazione in vigoreNell'episodio del penalty assegnato ai granata, Mazzoleni convoca l'arbitro al VAR e lo stesso ignora il concetto di pallone inaspettato ... fcinternews.it Moviola Torino-Inter: mani di Carlos Augusto su colpo di testa di Duvan Zapata, giusto dare il rigore ai granata?I casi da moviola e gli episodi più controversi di Torino-Inter, gara della trentaquattresima giornata di Serie A arbitrata da Maurizio Mariani. goal.com Inter a un passo dalla gloria: scudetto vicino tra calcoli e sogni! https://www.internews24.com/moviola-torino-inter-marelli-rigore-parole/ #Inter #Scudetto #SerieA #Chivu - facebook.com facebook