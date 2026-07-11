Accomando | Ederson-United salta tutto! Gli inglesi hanno comunicato che

Notizia in breve

Gli inglesi hanno comunicato di aver interrotto le trattative con l’Atalanta per il trasferimento del centrocampista brasiliano. La trattativa, che sembrava vicina alla conclusione, si è conclusa senza accordo. Nessun dettaglio ufficiale è stato fornito sui motivi dell’interruzione, né sui termini economici o sulle condizioni del giocatore. La notizia è stata confermata da fonti vicine alle parti coinvolte.