Accomando | Ederson-United salta tutto! Gli inglesi hanno comunicato che

Da sportmediaset.mediaset.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli inglesi hanno comunicato di aver interrotto le trattative con l’Atalanta per il trasferimento del centrocampista brasiliano. La trattativa, che sembrava vicina alla conclusione, si è conclusa senza accordo. Nessun dettaglio ufficiale è stato fornito sui motivi dell’interruzione, né sui termini economici o sulle condizioni del giocatore. La notizia è stata confermata da fonti vicine alle parti coinvolte.

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Orazio Accomando spiega cosa è successo nella trattativa fallita tra Atalanta e Manchester United per il trasferimento in Inghilterra del centrocampista brasiliano. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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