Accomando | Ederson-United salta tutto! Gli inglesi hanno comunicato che
Gli inglesi hanno comunicato di aver interrotto le trattative con l’Atalanta per il trasferimento del centrocampista brasiliano. La trattativa, che sembrava vicina alla conclusione, si è conclusa senza accordo. Nessun dettaglio ufficiale è stato fornito sui motivi dell’interruzione, né sui termini economici o sulle condizioni del giocatore. La notizia è stata confermata da fonti vicine alle parti coinvolte.
Orazio Accomando spiega cosa è successo nella trattativa fallita tra Atalanta e Manchester United per il trasferimento in Inghilterra del centrocampista brasiliano. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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