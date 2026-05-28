Il portiere Ederson sta per trasferirsi al Manchester United. Secondo quanto riportato dal Corriere, l’Atalanta riceverà una somma considerevole per la cessione. La trattativa sembra ormai definita e il trasferimento potrebbe avvenire entro la fine della stagione. Nessun dettaglio sui tempi ufficiali o sull’accordo economico, ma le voci indicano che il trasferimento è imminente.

2026-05-27 13:33:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del Corriere: Sarà quasi sicuramente in Premier il futuro di Ederson. Il centrocampista brasiliano dell’Atalanta è pronto a trasferirsi al Manchester United. La trattativa sarebbe in chiusura con il giocatore deciso a vestire la maglia dei Red Devils per una cifra vicina ai 45 milioni di euro. Lo United per Ederson vince la concorrenza dell’Atletico Madrid. Si dovrebbe chiudere dopo quattro stagioni l’avventura di Ederson all’Atalanta, un’esperienza vincente culminata con la vittoria dell’Europa League. Il club inglese si era già fatto avanti per lui nelle stettimane scorse, una mossa per anticipare la concorrenza dell’Atletico Madrid di Simeone. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - CdS – Ederson a un passo dal Mancheter United: la cifra che incasserà l’Atalanta è di tutto rispetto

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