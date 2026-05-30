Il Bologna ha raggiunto un accordo con un nuovo attaccante, considerato l’erede di Italiano, con le trattative ancora in corso per definire gli ultimi dettagli. La trattativa è stata rapida e si sta lavorando per completare l’accordo. La firma è prevista a breve, ma non ci sono ancora comunicazioni ufficiali. La società sta finalizzando gli aspetti contrattuali prima di annunciare l’acquisto.

La scelta è presa, la trattativa ben indirizzata, anche se manca ancora qualche dettaglio per la fumata bianca definitiva. In pratica, a meno di ventiquattro ore dall’addio di Italiano, nato in Germania a Karlsruhe e cresciuto in Sicilia a Ribera, il Bologna ha in mano il nuovo allenatore: si tratta di Domenico Tedesco, calabrese nato a Rossano, classe 1985, cresciuto in Germania a Aichwald. Sembra destino, anche per un altro motivo: "Io ascolto di tutto, anche qualcosa di Ultimo o Alfa. Ma nessuno per me sarà mai come Lucio Dalla. Ogni volta che parte Stella di mare mi emoziono", aveva dichiarato Tedesco a gennaio in un’intervista alla Gazzetta dello Sport. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il Bologna parla Tedesco. Trovato l’accordo-lampo. Ultimi dettagli da limare. Ecco l’erede di Italiano

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Da Italiano a... un calabrese che si chiama Tedesco: il nuovo Bologna riparte dal tecnico di origini rossanesiIl Bologna ha scelto Domenico Tedesco come nuovo allenatore, poche ore dopo l’addio di Vincenzo Italiano.

Bologna, Domenico Tedesco è il favorito per sostituire Vincenzo ItalianoDomenico Tedesco è in corsa per diventare il nuovo allenatore del squadra di Bologna, dopo l’addio di Vincenzo Italiano.

Temi più discussi: Parla sei lingue, adora Lucio Dalla e allenerà il Bologna: Domenico Tedesco finalmente in Serie A; Ulivieri applaude il Bologna: Tedesco nuovo allenatore una scelta ambiziosa. I rossoblù tra le prime 5-6; Domenico Tedesco, il nuovo allenatore del Bologna: Da giovane il codino come Baggio, la laurea in ingegneria e il lavoro alla Mercedes. Parla sei lingue e ama Lucio Dalla; Bologna, scelto il dopo-Italiano: in arrivo Domenico Tedesco per la panchina rossoblù.

Prossimi titoli di giornale che vedremo: - Italiano? No, Tedesco! - Un Tedesco a Bologna - Bologna parla Tedesco - Bologna a lezione/scuola di Tedesco - Heil Bologna! - Bologna avanza a passo dell'oca - Tedesco conquista Bologna - Tedesco a scuola di Ital x.com

*NOTIZIE FLASH*: Domenico Tedesco è a un passo dal Bologna, accordo nelle fasi finali. L'ex allenatore del Fenerbahçe e del Lipsia ha dato il suo consenso, e il Bologna deve dare l'approvazione formale finale prima di procedere. reddit

Da Italiano a Tedesco, la scelta del Bologna suscita l’ilarità socialRisolto il rebus panchina anche per i rossoblù, ma la singolare combinazione anagrafica non è passata inosservata. sportal.it

Bologna, dall’Italiano al Tedesco. I rossoblù cambiano lingua in panchina, scelto l’ex ct belga per il nuovo cicloUna coincidenza linguistica che fotografa bene la svolta interna al club, deciso a ripartire con un profilo diverso per continuità progettuale ma con un’impronta nuova nella gestione della squadra. gonfialarete.com