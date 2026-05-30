Il Bologna parla Tedesco Trovato l’accordo-lampo Ultimi dettagli da limare Ecco l’erede di Italiano

Da sport.quotidiano.net 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Bologna ha raggiunto un accordo con un nuovo attaccante, considerato l’erede di Italiano, con le trattative ancora in corso per definire gli ultimi dettagli. La trattativa è stata rapida e si sta lavorando per completare l’accordo. La firma è prevista a breve, ma non ci sono ancora comunicazioni ufficiali. La società sta finalizzando gli aspetti contrattuali prima di annunciare l’acquisto.

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La scelta è presa, la trattativa ben indirizzata, anche se manca ancora qualche dettaglio per la fumata bianca definitiva. In pratica, a meno di ventiquattro ore dall’addio di Italiano, nato in Germania a Karlsruhe e cresciuto in Sicilia a Ribera, il Bologna ha in mano il nuovo allenatore: si tratta di Domenico Tedesco, calabrese nato a Rossano, classe 1985, cresciuto in Germania a Aichwald. Sembra destino, anche per un altro motivo: "Io ascolto di tutto, anche qualcosa di Ultimo o Alfa. Ma nessuno per me sarà mai come Lucio Dalla. Ogni volta che parte Stella di mare mi emoziono", aveva dichiarato Tedesco a gennaio in un’intervista alla Gazzetta dello Sport. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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