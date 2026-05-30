Il Bologna parla Tedesco Trovato l’accordo-lampo Ultimi dettagli da limare Ecco l’erede di Italiano
Il Bologna ha raggiunto un accordo con un nuovo attaccante, considerato l’erede di Italiano, con le trattative ancora in corso per definire gli ultimi dettagli. La trattativa è stata rapida e si sta lavorando per completare l’accordo. La firma è prevista a breve, ma non ci sono ancora comunicazioni ufficiali. La società sta finalizzando gli aspetti contrattuali prima di annunciare l’acquisto.
La scelta è presa, la trattativa ben indirizzata, anche se manca ancora qualche dettaglio per la fumata bianca definitiva. In pratica, a meno di ventiquattro ore dall’addio di Italiano, nato in Germania a Karlsruhe e cresciuto in Sicilia a Ribera, il Bologna ha in mano il nuovo allenatore: si tratta di Domenico Tedesco, calabrese nato a Rossano, classe 1985, cresciuto in Germania a Aichwald. Sembra destino, anche per un altro motivo: "Io ascolto di tutto, anche qualcosa di Ultimo o Alfa. Ma nessuno per me sarà mai come Lucio Dalla. Ogni volta che parte Stella di mare mi emoziono", aveva dichiarato Tedesco a gennaio in un’intervista alla Gazzetta dello Sport. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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Da Italiano a... un calabrese che si chiama Tedesco: il nuovo Bologna riparte dal tecnico di origini rossanesiIl Bologna ha scelto Domenico Tedesco come nuovo allenatore, poche ore dopo l’addio di Vincenzo Italiano.
Bologna, Domenico Tedesco è il favorito per sostituire Vincenzo ItalianoDomenico Tedesco è in corsa per diventare il nuovo allenatore del squadra di Bologna, dopo l’addio di Vincenzo Italiano.
Temi più discussi: Parla sei lingue, adora Lucio Dalla e allenerà il Bologna: Domenico Tedesco finalmente in Serie A; Ulivieri applaude il Bologna: Tedesco nuovo allenatore una scelta ambiziosa. I rossoblù tra le prime 5-6; Domenico Tedesco, il nuovo allenatore del Bologna: Da giovane il codino come Baggio, la laurea in ingegneria e il lavoro alla Mercedes. Parla sei lingue e ama Lucio Dalla; Bologna, scelto il dopo-Italiano: in arrivo Domenico Tedesco per la panchina rossoblù.
Prossimi titoli di giornale che vedremo: - Italiano? No, Tedesco! - Un Tedesco a Bologna - Bologna parla Tedesco - Bologna a lezione/scuola di Tedesco - Heil Bologna! - Bologna avanza a passo dell'oca - Tedesco conquista Bologna - Tedesco a scuola di Ital x.com
Sicuramente apprezzabile il jeu de mots che ha portato il Bologna a sostituire Italiano nato a Karlsruhe con Tedesco nato a Rossano. Ma non sempre invertendo l'ordine degli addendi il risultato rimane lo stesso. Bisogna vedere la capacità del secondo di seg facebook
*NOTIZIE FLASH*: Domenico Tedesco è a un passo dal Bologna, accordo nelle fasi finali. L'ex allenatore del Fenerbahçe e del Lipsia ha dato il suo consenso, e il Bologna deve dare l'approvazione formale finale prima di procedere. reddit
Da Italiano a Tedesco, la scelta del Bologna suscita l’ilarità socialRisolto il rebus panchina anche per i rossoblù, ma la singolare combinazione anagrafica non è passata inosservata. sportal.it
Bologna, dall’Italiano al Tedesco. I rossoblù cambiano lingua in panchina, scelto l’ex ct belga per il nuovo cicloUna coincidenza linguistica che fotografa bene la svolta interna al club, deciso a ripartire con un profilo diverso per continuità progettuale ma con un’impronta nuova nella gestione della squadra. gonfialarete.com