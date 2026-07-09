La Provincia ha convocato i sindacati per discutere della proroga dei terreni di via Volta, in scadenza il 3 settembre. Prima dell'incontro, i rappresentanti dei lavoratori hanno organizzato un nuovo sit-in di protesta a Bolzano. La trattativa tra la Provincia e la famiglia proprietaria dell’azienda, con sede in Veneto, riguarda la concessione dell’area. I sindacati vogliono conoscere gli sviluppi dell’accordo.

La proroga della concessione dei terreni di via Volta alle Acciaierie Valbruna scade il 3 settembre. Per questo i sindacati sono tornati alla carica per sapere come stia procedendo la trattativa tra la Provincia e i proprietari dell’azienda vicentina, la famiglia Amenduni. Per il polo siderurgico di Bolzano Fim, Fiom e Uilm hanno promosso un presidio domani mattina, venerdì 10 luglio, dalle 9. In via Laurin, perché piazza Magnago era stata negata. La Giunta provinciale, attraverso l’assessorato all’Industria e allo Sviluppo economico guidato da Marco Galateo, ha tuttavia risposto con una convocazione delle sigle lo stesso giorno, dopo il presidio, alle 12. 🔗 Leggi su Corrieredellaltoadige.corriere.it

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© Corrieredellaltoadige.corriere.it - Acciaierie Valbruna, la Provincia convoca i sindacati. Prima del vertice nuovo sit-in di protesta a Bolzano

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