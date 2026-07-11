Una casa a fuoco in via S. Giorgio ha coinvolto dieci persone, evidenziando la situazione di sovraffollamento in alcune abitazioni del centro. Le autorità hanno confermato che in quella casa si trovavano più di dieci occupanti in spazi ristretti. La questione riguarda anche altre zone della città, dove le condizioni di vita degli operai sono spesso caratterizzate da spazi ridotti e rischi per la sicurezza. Nessuna persona è rimasta ferita gravemente.

Prato, 11 luglio 2026 – Se si combatte con altro spirito il lavoro precario, bisogna aprire gli occhi anche sulle condizioni abitative degli operai sfruttati in fabbrica e ammassati per riposare in pochi metri quadrati. Nelle case affittate in centro storico, ma anche nelle frazioni. L’ultimo caso è stato scoperto dopo l’incendio in via San Giorgio. Aldo Milone, ha visto cosa è successo in via San Giorgio? Un incendio in una casa abitata da immigrati. “Una cosa gravissima, mi risulta da fonti certe che lì vivevano in dieci e forse più persone come minimo - dice l’ex assessore alla Sicurezza della giunta Cenni e candidato nella lista ’L’Alternativa c’è’ -. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Abitazioni sovraffollate. “In dieci nella casa a fuoco in via S. Giorgio. Rischi in tutto il centro”

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