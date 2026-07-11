Abc Napoli ricorsi a Tar e Consulta nella road map dei comitati per l’acqua pubblica
I comitati per l’acqua pubblica hanno presentato ricorsi al Tar e alla Corte Costituzionale contro il Comune di Napoli. La disputa riguarda la gestione del servizio idrico e si inserisce in un percorso di opposizione pro acqua pubblica. Un costituzionalista ha commentato che il processo di trasformazione dell’azienda idrica comunale sarà lungo. La vicenda si sviluppa nel contesto di una lunga battaglia legale tra i gruppi di cittadini e le autorità locali.
Tempo di lettura: 3 minuti “La strada per la trasformazione di Abc è lunga”. In un post, il costituzionalista Alberto Lucarelli traccia la road map dei comitati per l’acqua pubblica, nel braccio di ferro col Comune di Napoli sulla gestione idrica. E invita a non cantar vittoria troppo presto, a chi oggi punta a trasformare l’azienda speciale in società per azioni. Nel percorso di lotta, il docente della Federico II mette anche ricorsi al Tar e alla Consulta, nel secondo caso contro il decreto Draghi del 2022: il perno dell’operazione Abc. Nelle sue considerazioni, non mancano critiche alla posizione dei sindacati, favorevoli al cambio di forma societaria. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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