Abc Napoli ricorsi a Tar e Consulta nella road map dei comitati per l’acqua pubblica

Notizia in breve

I comitati per l’acqua pubblica hanno presentato ricorsi al Tar e alla Corte Costituzionale contro il Comune di Napoli. La disputa riguarda la gestione del servizio idrico e si inserisce in un percorso di opposizione pro acqua pubblica. Un costituzionalista ha commentato che il processo di trasformazione dell’azienda idrica comunale sarà lungo. La vicenda si sviluppa nel contesto di una lunga battaglia legale tra i gruppi di cittadini e le autorità locali.