Abc Napoli verso la spa tensione al sit-in | comitati acqua pubblica circondano portone del Comune

Notizia in breve

Un gruppo di comitati acqua pubblica ha circondato il portone del Comune, creando un presidio di protesta. La manifestazione si è svolta durante un sit-in, con manifestanti che hanno espresso opposizione alla possibile trasformazione di Abc Napoli in società per azioni. La tensione tra i partecipanti e le forze dell’ordine è aumentata, mentre si discute sulla proposta di cambiamento statutario dell’azienda. La situazione è rimasta sotto osservazione.