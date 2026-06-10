Abc Napoli verso la spa tensione al sit-in | comitati acqua pubblica circondano portone del Comune
Un gruppo di comitati acqua pubblica ha circondato il portone del Comune, creando un presidio di protesta. La manifestazione si è svolta durante un sit-in, con manifestanti che hanno espresso opposizione alla possibile trasformazione di Abc Napoli in società per azioni. La tensione tra i partecipanti e le forze dell’ordine è aumentata, mentre si discute sulla proposta di cambiamento statutario dell’azienda. La situazione è rimasta sotto osservazione.
Tempo di lettura: < 1 minuto Sale la tensione, sul ventilato progetto di trasformare Abc Napoli in società per azioni. Questo pomeriggio, gli attivisti dei comitati per l’acqua pubblica si sono portati sotto al portone di Palazzo San Giacomo, presidiato dalle forze dell’ordine. I manifestanti erano dietro il loro striscione. Le porte della casa comunale sono rimaste chiuse, mentre la forza pubblica si schierava davanti. La protesta era stata convocata in concomitanza all’ipotizzata riunione tra i capigruppo in consiglio comunale. Circolava voce di un esame della roposta di delibera sulla modifica societaria di Abc. L’incontro in consiglio, tuttavia, non c’è stato. Il Coordinamento dei comitati per l’acqua pubblica chiedeva comunque un incontro con l’amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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