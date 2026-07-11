a pedaso la consegna simbolica dei diplomi

A Pedaso si è svolta la cerimonia di consegna dei diplomi dell’Istituto comprensivo ‘Pagani’. Gli studenti di sei Comuni, premiati per i risultati scolastici e i talenti dimostrati durante l’anno, hanno ricevuto i diplomi in una cerimonia nel Giardino della Cultura. La manifestazione ha visto la partecipazione degli studenti e delle loro famiglie, con un momento simbolico di riconoscimento per i traguardi raggiunti.

Gli studenti dei plessi di sei Comuni, con i talenti e i traguardi raggiunti durante l’anno scolastico, sono stati i protagonisti della cerimonia di consegna dei diplomi dell’Istituto comprensivo ‘Pagani’, ospitata nel Giardino della Cultura di Pedaso. Un evento carico di emozione che ha riunito famiglie, docenti, amministratori e scuola per celebrare la conclusione del percorso degli alunni e premiare l’impegno dimostrato dai ragazzi. ‘Talenti in crescita’ è stato il tema scelto per l’edizione 2026 della manifestazione, organizzata dall’Isc diretto dalla dirigente Annarita Bregliozzi. Un titolo che ha voluto valorizzare non soltanto i... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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