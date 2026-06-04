Tragedia a Sacramento | morto un diciottenne dopo la consegna diplomi

Un diciottenne è morto a Sacramento dopo una sparatoria avvenuta durante una cerimonia di consegna dei diplomi. La polizia indaga su chi abbia aperto il fuoco e su come sia stato possibile colpire anche un bambino tra i feriti. Il responsabile della sparatoria resta in fuga. Non ci sono ancora dettagli su come si sia svolto l’attacco o sui motivi. La scena è stata isolata per le indagini.

Chi è il responsabile della sparatoria ancora in fuga?. Come ha fatto il colpevole a colpire anche un bambino?. Quali movimenti hanno scatenato il caos nel parcheggio della scuola?. Perché la sicurezza durante le cerimonie scolastiche è risultata vulnerabile?.? In Breve Tre feriti tra cui un bambino di 11 anni e due giovani tra 20 e 25 anni.. La polizia di Fairfield conduce indagini e ricerche per rintracciare il sospettato.. L'aggressione armata è avvenuta nel parcheggio della Sem Yeto High School.. Le autorità analizzano i movimenti nel piazzale subito dopo la cerimonia scolastica.. Un diciottenne ucciso e tre feriti dopo la cerimonia alla Sem Yeto High School. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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