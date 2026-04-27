Nuovi professionisti del gioiello | ad Arezzo la consegna dei diplomi

Ad Arezzo si è svolta la cerimonia di consegna dei diplomi per i partecipanti al Master in “Storia, Design e Marketing del Gioiello”. L'evento si è tenuto il 27 aprile 2026, con la partecipazione degli studenti che hanno completato il percorso formativo. I diplomati hanno ricevuto ufficialmente il riconoscimento delle competenze acquisite nel settore del gioiello. La cerimonia ha coinvolto docenti, studenti e rappresentanti dell’istituzione organizzatrice.

Arezzo, 27 aprile 2026 – Proclamazione per i partecipanti a l Master in “Storia, Design e Marketing del gioiello” Consegnati i diplomi del Master in Storia, Design e Marketing del Gioiello. La proclamazione dei partecipanti all’edizione 2025 del corso post laurea si è tenuta il 23 aprile 2026 presso la sede del campus universitario di Arezzo dell ’Università di Siena. Hanno raggiunto il traguardo del diploma di master le dottoresse: Elena Bacati, Sofia Benvenuti, Martina Buggiani, Martina Colombi, Sonia Gramaglia, Elena Moscara, Alessandra Reali, Marta Zucconi. Il Master in.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nuovi professionisti del gioiello: ad Arezzo la consegna dei diplomi Notizie correlate Ceramica vietrese, l'antica arte guarda al futuro: in Comune la consegna dei diplomi ai nuovi operatoriL'antica tradizione della lavorazione dell'argilla si rinnova e si consolida attraverso la formazione ufficiale. Leggi anche: XII edizione Vinibuoni d’Italia, a Taurasi la consegna dei diplomi alle aziende campane premiate Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Scuola, a Roma nuovi laboratori di Bulgari: la scuola per i giovani orafi; La Federazione delle professioni sanitarie inaugura la nuova sede a Roma; Contanti, arriva il limite unico UE: regole, limiti, come si calcola e applica in Italia; L’Aquila, inaugurata all'Ospedale San Salvatore la Pet Fissa: tecnologia all'avanguardia e diagnosi di alta qualità. Nuovi professionisti del gioiello: ad Arezzo la consegna dei diplomiConsegnati i diplomi del Master in Storia, Design e Marketing del Gioiello. La proclamazione dei partecipanti all’edizione 2025 del corso post laurea si è tenuta il 23 aprile 2026 presso la sede del c ... lanazione.it Uscenti e professionisti in Forza Italia, diversi giovani e volti nuovi nella lista Cannizzaro Sindaco - facebook.com facebook