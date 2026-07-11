Oltre 200 insegnanti, educatori e professionisti del settore scolastico si sono riuniti nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio per discutere sul ruolo della scuola come comunità. L’evento, intitolato “Come fiori nel cemento: la Comunità in Cantier-i”, ha visto la partecipazione di molti professionisti impegnati a confrontarsi sulle sfide e le opportunità del sistema educativo. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata durante l’incontro.

Firenze, 11 luglio 2026 – Oltre 200 insegnanti, educatori e professionisti del mondo della scuola hanno partecipato, nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, all’incontro “Come fiori nel cemento: la Comunità in Cantier-i. Una pluralità di voci per abitare il conflitto generativamente a scuola”, promosso dalla presidente della commissione istruzione e lavoro di Palazzo Vecchio, Beatrice Barbieri, in collaborazione con il movimento di cooperazione educativa fiorentino e aperto alla comunità. L’ampia partecipazione, si spiega in una nota, “ha confermato quanto il tema sia sentito da chi opera quotidianamente nei contesti educativi e quanto sia forte il bisogno di costruire reti tra scuola, istituzioni e territorio per affrontare insieme le sfide dell'educazione”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Segui gli aggiornamenti su Scuola.

© Lanazione.it - A Palazzo Vecchio oltre 200 insegnanti per dibattito sulla scuola come comunità

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Enjoy Firenze, visita guidata sulla storia di Palazzo VecchioDurante una visita guidata di Enjoy Firenze, si esplora la storia di Palazzo Vecchio e Piazza della Signoria, con focus sulle stratificazioni...

Gratteri: “Troppi gli alunni non seguiti dalle famiglie, abbiamo bisogno di una scuola a tempo pieno con tanti più insegnanti”, ma non tutti sono d’accordo. Il dibattito socialRecentemente, un intervento di un noto avvocato ha attirato l’attenzione sui social, parlando della situazione degli studenti che non ricevono...

Temi più discussi: Oltre 200 insegnanti ed educatori in Palazzo Vecchio; Tornano le Notti dell’archeologia nei musei cittadini; Dehors a Firenze, chiesta una nuova proroga. Palazzo Vecchio: Non è prevista; Bosco urbano 'sparito', Palazzo Vecchio: Rimossi rovi e vegetazione, non sono stati abbattuti alberi.

#dalterritorio #cultura @CittaMetro_FI La Compagnia delle Seggiole presenta Conversazione (In)Credibile con Cosimo il Vecchio (Pater Patriae). Lo spettacolo andrà in scena nel Cortile di Palazzo Medici Riccardi venerdì 10 e sabato 25 luglio. INFO: tinyurl. x.com

Cerco consigli su come costruire un grande palazzo che è stato sepolto nelle sabbie di un grande deserto per secoli. reddit

A Palazzo Vecchio oltre 200 insegnanti per dibattito sulla scuola come comunitàIncontro 'Come fiori nel cemento' promosso dalla presidente della commissione istruzione e lavoro di Palazzo Vecchio Beatrice Barbieri ... lanazione.it

Oltre 200 insegnanti ed educatori in Palazzo VecchioOltre 200 insegnanti, educatori e professionisti del mondo della scuola hanno partecipato questa mattina, nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, all’incontro Come fiori nel cemento: la Comuni ... nove.firenze.it