Enjoy Firenze visita guidata sulla storia di Palazzo Vecchio

Notizia in breve

Durante una visita guidata di Enjoy Firenze, si esplora la storia di Palazzo Vecchio e Piazza della Signoria, con focus sulle stratificazioni archeologiche e architettoniche. Il percorso copre oltre duemila anni di storia cittadina, evidenziando le trasformazioni del Palazzo dei Priori e le strutture circostanti. La visita si concentra sugli aspetti storici e architettonici, senza approfondimenti su eventi o personaggi specifici.