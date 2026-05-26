Enjoy Firenze visita guidata sulla storia di Palazzo Vecchio

Da firenzetoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante una visita guidata di Enjoy Firenze, si esplora la storia di Palazzo Vecchio e Piazza della Signoria, con focus sulle stratificazioni archeologiche e architettoniche. Il percorso copre oltre duemila anni di storia cittadina, evidenziando le trasformazioni del Palazzo dei Priori e le strutture circostanti. La visita si concentra sugli aspetti storici e architettonici, senza approfondimenti su eventi o personaggi specifici.

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Un must tra le visite guidate di Enjoy Firenze, un percorso che racconta oltre duemila anni di storia cittadina attraverso le stratificazioni archeologiche e architettoniche di Piazza della Signoria e del Palazzo dei Priori. Una visita guidata speciale, condotta da chi da oltre 30 anni realizza i. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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