Enjoy Firenze visita guidata sulla storia di Palazzo Vecchio
Durante una visita guidata di Enjoy Firenze, si esplora la storia di Palazzo Vecchio e Piazza della Signoria, con focus sulle stratificazioni archeologiche e architettoniche. Il percorso copre oltre duemila anni di storia cittadina, evidenziando le trasformazioni del Palazzo dei Priori e le strutture circostanti. La visita si concentra sugli aspetti storici e architettonici, senza approfondimenti su eventi o personaggi specifici.
Un must tra le visite guidate di Enjoy Firenze, un percorso che racconta oltre duemila anni di storia cittadina attraverso le stratificazioni archeologiche e architettoniche di Piazza della Signoria e del Palazzo dei Priori. Una visita guidata speciale, condotta da chi da oltre 30 anni realizza i. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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