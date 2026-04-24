Gratteri | Troppi gli alunni non seguiti dalle famiglie abbiamo bisogno di una scuola a tempo pieno con tanti più insegnanti ma non tutti sono d’accordo Il dibattito social

Recentemente, un intervento di un noto avvocato ha attirato l’attenzione sui social, parlando della situazione degli studenti che non ricevono sufficiente supporto da parte delle famiglie. Ha sottolineato la necessità di istituire una scuola a tempo pieno con un numero maggiore di insegnanti per affrontare questa problematica. La sua dichiarazione ha suscitato reazioni contrastanti tra genitori e insegnanti, portando a un acceso dibattito online.

"Troppi gli alunni non seguiti dalle famiglie, abbiamo bisogno di una scuola a tempo pieno con tanti più insegnanti”: l’intervento di Nicola Gratteri riportato da youreducation ha scatenato un dibattito accesissimo sui social e dato vita a centinaia di commenti di genitori e insegnanti. La riflessione del magistrato tocca un nervo scoperto della società italiana: il confine tra istruzione ed educazione e il ruolo dello Stato nel supporto alla genitorialità. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Scuola, accordo sul contratto a tempo di record: 143 euro in più al mese per gli insegnantiSono bastati tre incontri per portare a casa il risultato: la firma dell’accordo sulla parte economica del contratto della Scuola per gli anni... Alunni in calo, ma sempre più richieste di tempo pieno: e per Ravenna potrebbe arrivare la prima "pluriclasse"In queste settimane Comune e scuole di Ravenna stanno cercando di portare a conclusione le formazioni delle classi per il prossimo anno scolastico.