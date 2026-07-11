A che ora la MotoGP su TV8 oggi | programma in chiaro qualifiche e Sprint Race GP Germania 2026

Le qualifiche del Gran Premio di Germania 2026 si svolgeranno sabato 11 luglio tra le 10:50 e le 14:20. La programmazione include le sessioni di MotoGP, Moto2 e Moto3 trasmesse in chiaro su TV8. Oltre alle qualifiche, sarà trasmessa anche la Sprint Race, che si tiene nello stesso giorno. La gara si svolgerà domenica 12 luglio, mentre le qualifiche sono l’anticipo delle competizioni di domenica.

Le qualifiche di MotoGP, Moto2 e Moto3 valevoli per il Gran Premio di Germania 2026 si disputeranno sabato 11 luglio dalle ore 10:50 alle 14:20. Dopodiché, alle ore 15:00 inizierà la Sprint della Spitzenklasse, al termine della quale saranno conferiti punti valevoli per il Motomondiale, la cui classifica è pertanto destinata a modificarsi rispetto a quella del 28 giugno. L’appuntamento tedesco ha una grande tradizione, capace di andare oltre addirittura ai confini statali. Da queste parti si è gareggiato già dal 1961 al 1972, quando si disputava il Gran Premio di Germania Est. Poi, il Sachsenring, è tornato in calendario negli anni ’90, assumendo il ruolo di palcoscenico del Gran Premio di Germania. 🔗 Leggi su Oasport.it

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