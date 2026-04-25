A che ora la MotoGP su TV8 oggi GP Spagna 2026 | programma in chiaro qualifiche e Sprint Race

Oggi su TV8 sono trasmesse le qualifiche e la Sprint Race del Gran Premio di Spagna 2026 di MotoGP. Le sessioni di qualifiche di MotoGP, Moto2 e Moto3 si svolgono sabato 25 aprile dalle 10:50 alle 14:20. La programmazione prevede anche la diretta delle prove ufficiali in questa fascia oraria. La gara si svolgerà nel fine settimana, ma la messa in onda in chiaro riguarda le qualifiche e la Sprint Race di oggi.

Le qualifiche di MotoGP, Moto2 e Moto3 valide per il Gran Premio di Spagna 2026 avranno luogo sabato 25 aprile dalle ore 10:50 alle 14:20. Dopodiché, alle ore 15:00 inizierà la Sprint della top-class, alla conclusione della quale saranno assegnati i primi punti validi per il Motomondiale, la cui classifica cambierà rispetto a quella del 29 marzo. LA DIRETTA LIVE DI FP2, QUALIFICHE E SPRINT DI MOTOGP ALLE 10.10, 10.50 E 15.00 Per la prima volta, quest’anno, si correrà in orari canonici. D’altronde, il GP di Spagna è il primo a tenersi in Europa. Comincerà una lunga fase nel Vecchio Continente, che presuppone ben 12 appuntamenti consecutivi. Sostanzialmente, non vi saranno trasferte intercontinentali sino a ottobre.🔗 Leggi su Oasport.it

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