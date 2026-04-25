A che ora la MotoGP su TV8 oggi | programma in chiaro qualifiche e Sprint Race GP Spagna 2026

Oggi, su TV8, si potranno seguire in diretta le qualifiche di MotoGP, Moto2 e Moto3 del Gran Premio di Spagna 2026. Le sessioni sono programmate per sabato 25 aprile, dalle 10:50 alle 14:20, e comprendono anche la Sprint Race. Gli appassionati di motociclismo potranno quindi vedere in chiaro le prove ufficiali e la gara sprint, che anticipano il fine settimana di competizioni.

Le qualifiche di MotoGP, Moto2 e Moto3 valide per il Gran Premio di Spagna 2026 avranno luogo sabato 25 aprile dalle ore 10:50 alle 14:20. Dopodiché, alle ore 15:00 inizierà la Sprint della top-class, alla conclusione della quale saranno assegnati i primi punti validi per il Motomondiale, la cui classifica cambierà rispetto a quella del 29 marzo. Per la prima volta, quest’anno, si correrà in orari canonici. D’altronde, il GP di Spagna è il primo a tenersi in Europa. Comincerà una lunga fase nel Vecchio Continente, che presuppone ben 12 appuntamenti consecutivi. Sostanzialmente, non vi saranno trasferte intercontinentali sino a ottobre. Un ottimo modo di razionalizzare la logistica, riducendo al minimo i costi dovuti agli estenuanti viaggi in Estremo Oriente, oppure oltreoceano (ma in questo caso, si è già dato).🔗 Leggi su Oasport.it

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