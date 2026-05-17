A che ora gioca Sinner | l’orario della finale delle Internazionali d’Italia Canale tv diretta in chiaro e dove vedere in streaming la sfida contro Ruud

Alle ore 14:00 si disputerà la finale degli Internazionali d’Italia tra Jannik Sinner e Casper Ruud. La partita sarà trasmessa in diretta in chiaro su un canale televisivo dedicato e sarà disponibile anche in streaming. La sfida arriva dopo che Sinner ha battuto Medvedev in una maratona condizionata dalla pioggia. La finale si svolgerà sul campo principale del torneo, che si tiene nella capitale italiana.

Dopo la maratona contro Medvedev, condizionata dalla pioggia, Jannik Sinner affronta Casper Ruud nella finale degli Internazionali BNL d’Italia 2026. Il match è in programma oggi, domenica 17 maggio 2026, sul campo Centrale del Foro Italico. L’orario d’inizio è fissato per le 17:00. Dove vedere Sinner-Ruud in tv: anche in chiaro su TV8. La finale degli Internazionali di Roma tra Sinner e Ruud sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale numero 201) e Sky Sport Tennis (203). E per chi non è abbonato il match sarà disponibile anche in chiaro e gratis su TV8. Dove seguire in streaming la finale delle Internazionali di Roma tra Sinner e Ruud. 🔗 Leggi su Open.online

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