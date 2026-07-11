Le telecamere di 4 di Sera sono entrate nel quartiere Tor Pignattara di Roma per ascoltare le opinioni sulla vicenda di Milano, dove un uomo algerino ha aggredito una donna, sfregiandole il volto dopo che lei lo aveva guardato. Un rappresentante della comunità islamica ha affermato che la donna non avrebbe dovuto guardarlo, sostenendo che l'aggressore ha agito senza motivo. La trasmissione ha raccolto reazioni di residenti e membri della comunità.

Le telecamere di 4 di Sera, trasmissione di approfondimento in onda su Rete 4, sono andate nel quartiere Tor Pignattara di Roma per raccogliere voci nella comunità islamica sull'aggressione avvenuta a Milano ieri, dove un algerino ha sfregiato al volto una donna colpevole di averlo guardato. "Sono uomo e musulmano", avrebbe detto prima di sferrare il colpo. Un caso isolato? "Non deve guardare - dice il primo fra gli intervistati - L'uomo non deve vedere le donne e pure le donne non devono vedere i musulmani". Quando la giornalista gli fa presente che "non c'è niente di male", lui risponde: "Se una volta guardi va bene, se la seconda volta, un'altra volta guardi, quella è male". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - 4 di Sera, chi difende l'aggressore algerino: "Non deve guardare"

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