Una ragazza è stata sfregiata al volto alla fermata metro Duomo a Milano, con le ferite descritte come gravi e la vittima che ha detto di aver temuto di morire. L’aggressore, un uomo algerino irregolare, è attualmente al centro di un’indagine dell’antiterrorismo. La vicenda ha suscitato preoccupazioni sulla sicurezza nella zona. La polizia sta raccogliendo elementi per chiarire l’accaduto e verificare eventuali collegamenti con altre attività criminali.

Milano non si è ancora ripresa dallo choc. Lo sfregio al volto della ragazza marocchina ad opera de un algerino irregolare sul nostro territorio alla fermata metro Duomo pone urgenti questioni di sicurezza che FdI ha subito evidenziato. “Che cosa guardi? Sono un uomo e musulmano”, le ha urlato contro l’aggressore poi arrestato. La pm della Procura di Milano, Simona Ferraiuolo, ha inoltrato richiesta al gip di custodia cautelare in carcere per il 27enne che risponde di resistenza a pubblico ufficiale, le lesioni e il reato, introdotto nel 2019, di ‘deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso’. La richiesta di misura cautelare è giustificata dal pericolo di fuga e di reiterazione del reato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Ragazza sfregiata a Milano, il racconto agghiacciante: “Credevo di morire”. Sull’aggressore algerino indaga l’antiterrorismo

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