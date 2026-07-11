A Brescia, un uomo di 39 anni è stato arrestato dopo aver aggredito e minacciato il personale sanitario e gli agenti intervenuti. L’uomo, in stato di ebbrezza, si è liberato dalle cinghie dell’ambulanza e ha tentato di aggredire i sanitari. L’intervento delle forze dell’ordine è stato necessario per calmare la situazione e bloccare l’individuo. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali feriti o altre conseguenze.

Eseguito un arresto a Brescia, dove un uomo di 39 anni è stato fermato per aggressione e minacce nei confronti di personale sanitario e agenti, dopo essere andato in escandescenza a seguito dell’abuso di sostanze alcoliche. L’episodio si è verificato nei giorni scorsi all’esterno di un bar di via del Gallo, dove la situazione di pericolo per l’incolumità pubblica ha richiesto l’intervento urgente delle forze dell’ordine. L’intervento delle forze dell’ordine Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento della “Squadra Volante” della Questura di Brescia è stato richiesto dal personale sanitario del 118, che aveva segnalato una situazione di forte apprensione e pericolo per la sicurezza delle persone presenti nei pressi di un bar di via del Gallo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Segui gli aggiornamenti su Brescia.

© Virgilio.it - 39enne ubriaco a Brescia si libera dalle cinghie dell'ambulanza e si scaglia contro i sanitari: arrestato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ubriaco al volante centra un’auto parcheggiata e poi si scaglia contro i carabinieri: arrestato 50enneUn uomo di 50 anni è stato arrestato dopo aver causato un incidente mentre era alla guida in stato di ebbrezza.

Ubriaco si scaglia contro i carabinieri e danneggia la 'gazzella': 26enne nei guaiUn giovane di 26 anni, fermato durante un controllo stradale a Santa Maria Capua Vetere, ha reagito violentemente quando è stato invitato a fermarsi.