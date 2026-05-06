Ubriaco si scaglia contro i carabinieri e danneggia la ' gazzella' | 26enne nei guai

Da casertanews.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane di 26 anni, fermato durante un controllo stradale a Santa Maria Capua Vetere, ha reagito violentemente quando è stato invitato a fermarsi. In stato di ebbrezza, ha inveito contro i militari e ha danneggiato l'auto dei carabinieri. L'uomo, di origine straniera e residente nel casertano, è stato successivamente denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.

Fermato al posto di blocco si scaglia contro i carabinieri e danneggia la gazzella. E’ accaduto a Santa Maria Capua Vetere dove un 26enne di origine straniera e residente nel casertano è stato denunciato dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.L’episodio nella notte.🔗 Leggi su Casertanews.it

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