Ubriaco si scaglia contro i carabinieri e danneggia la ' gazzella' | 26enne nei guai

Un giovane di 26 anni, fermato durante un controllo stradale a Santa Maria Capua Vetere, ha reagito violentemente quando è stato invitato a fermarsi. In stato di ebbrezza, ha inveito contro i militari e ha danneggiato l'auto dei carabinieri. L'uomo, di origine straniera e residente nel casertano, è stato successivamente denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.

Fermato al posto di blocco si scaglia contro i carabinieri e danneggia la gazzella. E’ accaduto a Santa Maria Capua Vetere dove un 26enne di origine straniera e residente nel casertano è stato denunciato dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.L’episodio nella notte.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Leggi anche: Prima danneggia un portone, poi si scaglia contro i carabinieri: arrestato un 32enne Leggi anche: Ubriaco infastidisce i clienti di un bar, poi si scaglia contro i carabinieri: denunciato un 25enne Altri aggiornamenti Temi più discussi: Brescia, ubriaco e sotto l'effetto di droghe aggredisce gli operatori sanitari e si scaglia contro gli agenti; Como, ubriaco aggredisce dei passanti e poi si scaglia contro gli agenti; Ubriaco molesta i passeggeri e i carabinieri; Aggredisce i carabinieri per impedire il fermo dell'amico ubriaco: scattano due arresti. Ubriaco si scaglia contro i carabinieri e danneggia la 'gazzella': 26enne nei guaiL'uomo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. Trovato anche in possesso di crack ... casertanews.it Caos in stazione ad Arcore, 36enne ubriaco si scaglia contro i carabinieriARCORE - I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Monza, insieme ai colleghi di Arcore, hanno arrestato un uomo di 36 anni per resistenza a ... monzaindiretta.it Ubriaco si mette alla guida del trattore agricolo dopo che il giorno prima gli avevano ritirato la patente per la stessa violazione. Finisce due volte nei guai un uomo di 74 anni, fermato dai carabinieri - facebook.com facebook