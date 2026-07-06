A Trieste, un uomo di 30 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato per tentata truffa ai danni di un'anziana residente in via Rossetti. Nella stessa città, un falso carabiniere è stato smascherato da una colf e successivamente arrestato in flagranza. L’uomo si era presentato come un ufficiale delle forze dell’ordine e aveva cercato di ingannare la donna.

Eseguito un arresto dalla Polizia di Stato a Trieste, dove un uomo di 30 anni è stato fermato per tentata truffa ai danni di un’anziana residente in via Rossetti. L’intervento è stato reso possibile grazie alla prontezza della collaboratrice domestica della vittima, che ha riconosciuto il tentativo di raggiro e ha allertato le forze dell’ordine. La segnalazione e l’intervento della Polizia Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto luogo il 17 giugno scorso, quando la Squadra Mobile della Questura di Trieste ha ricevuto una segnalazione da parte della collaboratrice domestica di un’anziana residente in via Rossetti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Così un finto carabiniere è stato smascherato da una colf a Trieste, arrestato in flagranza

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Truffa del finto carabiniere ai danni di unanziana: arrestati in due

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