Si spaccia per assistente cancelliere del tribunale e fa svuotare i cassetti ad un' anziana | minorenne in comunità

Un minorenne è stato arrestato dopo aver messo in atto una truffa ai danni di un’anziana, fingendosi assistente cancelliere del tribunale. L’adolescente ha convinto la vittima a svuotare i cassetti di casa con l’inganno, sfruttando un falso ruolo istituzionale. La vicenda si inserisce in un episodio che richiama altri tentativi analoghi, questa volta con un giovane coinvolto in una truffa che ha rischiato di ingannare una persona anziana.

La messinscena del "falso carabiniere" torna a colpire. Ma questa volta il protagonista ha il volto di chi dovrebbe ancora sognare il futuro e non certo pianificare raggiri. Un minore, originario della provincia di Catania, è stato rintracciato dalla Squadra mobile dopo aver messo in atto un.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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