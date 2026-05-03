Norcia premia Pizzaballa | riconoscimento per la pace in Terra Santa

Norcia ha deciso di assegnare un riconoscimento al Patriarca di Gerusalemme, evidenziando il suo ruolo nella promozione della pace in Terra Santa. La premiazione si inserisce nel contesto della ricostruzione della città dopo il terremoto, che ha portato alla riapertura di chiese e spazi pubblici. La scelta si collega anche al desiderio di rinforzare i legami tra la comunità locale e le realtà religiose della regione mediorientale.

? Cosa scoprirai Perché Norcia ha scelto proprio il Patriarca di Gerusalemme per questo premio?. Come può la rinascita post-sisma di Norcia ispirare la pace mediorientale?. Chi sono le figure istituzionali che sostengono questo messaggio di riconciliazione?. Quale legame unisce la spiritualità di San Benedetto alla missione di Pizzaballa?.? In Breve Cerimonia prevista a Norcia l'11 luglio prossimo con autorità locali e istituzionali.. Il senatore Guido Castelli ha presentato l'iniziativa presso la sede del Senato.. Il premio celebra la resilienza di Norcia dopo il sisma di dieci anni fa.. Piero Damosso presiede la commissione insieme a Davide Rondoni e Stefano Ugolini.🔗 Leggi su Ameve.eu

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