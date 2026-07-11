Il 11 luglio 1982, l’Italia vinse la finale del Mondiale di calcio disputata a Madrid contro la Germania Ovest. La partita si concluse con un punteggio di 3-1, grazie ai gol di Paolo Rossi, Marco Tardelli e Alessandro Altobelli. La vittoria rappresentò il terzo titolo mondiale per la nazionale italiana. La finale si giocò allo stadio Santiago Bernabéu e rimane uno degli eventi più ricordati nel calcio italiano.

Bernabeu, 11 luglio 1982: quando il mondo si tinse d’azzurro e noi eravamo ragazzi. Certe date non hanno bisogno di spiegazioni, vibrano di vita propria nella memoria collettiva. È passato esattamente qualche decennio da quel pomeriggio madrileno, ma per chi c’era, l’11 luglio 1982 resta un’istantanea nitida, scolpita nel marmo del cuore. Allo stadio Santiago Bernabeu, l’Italia di Enzo Bearzot batteva la Germania per 3-1, laureandosi Campione del Mondo dopo un’attesa durata 44 anni. Quel pomeriggio nella casa dei nonni. Ricordo perfettamente ogni dettaglio di quella domenica. Ero un ragazzo di 14 anni, colmo di sogni e di quella sana, ingenua passione che solo il calcio sa regalare a quell’età. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Gbt-magazine.com - 11 luglio 1982, il trionfo dell’Italia di Bearzot: un ricordo indelebile

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Foiano della Chiana ricorda Alex Zanardi: il ricordo di una giornata indelebileA Foiano della Chiana, il 2 maggio 2026, si svolge una cerimonia in memoria di Alex Zanardi.

Strage di Capaci, il ricordo indelebile di Giovanni Falcone e della sua scorta. Le parole di Mattarella e MeloniIl 23 maggio 1992, un'esplosione sull’autostrada A29 ha ucciso Giovanni Falcone e la sua scorta, mentre tornavano verso Palermo.

Temi più discussi: La ‘raccomandazione’ del papà, il Bell’Antonio e quando Bearzot lo attaccò al muro dopo il rigore sbagliato in finale: 44 anni dopo Cabrini ricorda il trionfo al Mundial; Italia-Germania 44 anni dopo, parla Collovati: Pertini, Bearzot e i segreti della chat Spagna 82; Cabrini: Al Mondiale '82 Bearzot mi attaccò al muro dopo il rigore: lì ho capito che avremmo vinto. La notte magica per l'Italia; 11 luglio 1982, l'Italia è per la terza volta campione del Mondo. Vincendo al Bernabeu.

L' #11luglio del 1982 l' #Italia di #Bearzot è campione del mondo di #calcio. #11luglio1982 #almanaccomercury x.com

11 luglio 1982. 44 anni fa si giocò la mitica finale dei mondiali, italia-Germania. Chi di voi la ricorda? reddit

Italia, l'11 luglio evoca imprese: i dolci ricordi tra il 1982 e il 2021L'estate italiana a livello di nazionale è triste, ancora di più rispetto al 2018 e al periodo natalizio del 2022. lalaziosiamonoi.it

Cabrini: Al Mondiale '82 Bearzot mi attaccò al muro dopo il rigore: lì ho capito che avremmo vinto. La notte magica per l'ItaliaSi è svegliato da un incubo e si è trovato a sognare ad occhi aperti. L’11 luglio 1982 è una data indelebile nei ricordi ... msn.com