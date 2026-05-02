Foiano della Chiana ricorda Alex Zanardi | il ricordo di una giornata indelebile

A Foiano della Chiana, il 2 maggio 2026, si svolge una cerimonia in memoria di Alex Zanardi. La giornata è dedicata a commemorare la sua figura e il suo impatto, con partecipazioni di familiari, amici e rappresentanti locali. L’evento si tiene nel rispetto delle normative vigenti e si svolge in un’atmosfera di raccoglimento. La cerimonia si conclude con un momento di riflessione pubblico aperto a tutti i partecipanti.

Arezzo, 2 maggio 2026 – . Foiano della Chiana ricorda A lex Zanardi. L’Amministrazione comunale di Foiano della Chiana esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Alex Zanardi, campione straordinario e simbolo universale di forza, determinazione e speranza. Foiano conserva un ricordo particolarmente intenso del suo passaggio nel giugno 2020, in piena emergenza Covid, quando Zanardi fece tappa sul territorio in occasione di un’iniziativa benefica attraverso la Valdichiana aretina e senese. Proprio a Foiano fu organizzato un momento di accoglienza e incontro grazie alla collaborazione tra Comune di Foiano della Chiana, Bike Project e Circolo Arci Renzino.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Foiano della Chiana ricorda Alex Zanardi: il ricordo di una giornata indelebile Notizie correlate Foiano della Chiana presenta la 40ª edizione di “Foiano in Fiore”Arezzo, 14 aprile 2026 – Foiano della Chiana presenta la 40ª edizione di “Foiano in Fiore” Si è svolta presso il Comune di Foiano della Chiana, la... Lo storico Carnevale di Foiano della Chiana al Valdichiana VillageIl Carnevale di Foiano non è solo una festa: è una competizione ultracentenaria che si rinnova anno dopo anno. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Rivive la Battaglia di Scannagallo: viaggio nel passato in Valdichiana tra storia e spettacolo; Il Comune di Foiano della Chiana si prepara a vivere un intenso fine settimana all’insegna dello sport, della partecipazione e dei valori della comunità; A Foiano della Chiana appuntamento con Liberi dai rifiuti; Battaglia di Scannagallo: tre giornate di eventi nella storia della Toscana. Foiano della Chiana ricorda Alex Zanardi: il ricordo di una giornata indelebileL’Amministrazione comunale di Foiano della Chiana esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Alex Zanardi, campione straordinario e simbolo universale di forza, determinazione e speranza ... lanazione.it Foiano della Chiana: il Carnevale compie 486 anniFoiano, pittoresco borgo in provincia di Arezzo, torna ad essere la capitale dei coriandoli celebrando le 486 edizioni del Carnevale (quello con più edizioni in Italia) con tante iniziative ... tgcom24.mediaset.it E' partito il countdown per i MayDays 2026! Avete già preparato i borsoni Ci vediamo il 16 Maggio ore 18 a Foiano della Chiana (AR) per l'inaugurazione del Campo Base! #Anpas Anpas Informa - facebook.com facebook