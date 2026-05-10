Alexander Zverev ha superato facilmente Alexander Blockx negli ottavi degli Internazionali d’Italia 2026 con un punteggio di 6-1 6-4, confermando la vittoria ottenuta poche settimane fa nella semifinale del Masters 1000 di Madrid contro lo stesso avversario. L’assenza di Carlos Alcaraz, secondo quanto dichiarato dallo stesso Zverev, avrebbe un impatto più su Sinner rispetto a questa partita.

Alexander Zverev non lascia scampo ad Alexander Blockx e conquista gli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2026 con un netto 6-1 6-4, replicando quanto già accaduto poche settimane fa nella semifinale del Masters 1000 di Madrid contro lo stesso avversario. Una prova solida, concreta e senza particolari sbavature per il tedesco, che ha mostrato segnali incoraggianti soprattutto dal punto di vista fisico dopo le difficoltà accusate nel turno precedente. “ È stata una buona partita. Mi sono sentito meglio rispetto a due giorni fa. L’energia stava tornando “, ha spiegato Zverev in conferenza stampa. “ Sicuramente è stato un match migliore rispetto a quello di due giorni fa.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Alexander Zverev: “L’assenza di Carlos Alcaraz incide per un motivo più su Sinner”

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