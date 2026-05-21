Così Zverev può sorpassare Sinner e Alcaraz | l’incredibile scenario c’è la data
In un torneo imminente, il tennista tedesco ha la possibilità di superare il giocatore italiano nella classifica ATP, ma per farlo necessita di un risultato particolare. La situazione attuale prevede che Zverev possa raggiungere Sinner solo in caso di una serie di eventi molto improbabili. La data del possibile sorpasso si avvicina, e le condizioni sono tali da sembrare più vicine a una storia da racconto sportivo che a una normale variazione di posizione in classifica.
Zverev potrebbe ancora superare Sinner, sì, ma servirebbe una combinazione talmente estrema da stare più vicino al romanzo sportivo che alla classifica ATP. La data da cerchiare sarebbe 14 settembre 2026, il giorno dopo la finale dello US Open, quando verrebbero aggiornati i punti dopo Flushing Meadows. Il punto è questo: Sinner sarebbe già certo di restare davanti ad Alcaraz fino a dopo lo US Open, anche perché lo spagnolo risulterebbe fuori fino alla stagione nordamericana. Il vero nome rimasto in piedi, almeno matematicamente, sarebbe Alexander Zverev. Secondo i calcoli, togliendo i punti in scadenza nei prossimi mesi, al 14 settembre la classifica virtuale sarebbe: Sinner 9. 🔗 Leggi su Sportface.it
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