Così Zverev può sorpassare Sinner e Alcaraz | l’incredibile scenario c’è la data

In un torneo imminente, il tennista tedesco ha la possibilità di superare il giocatore italiano nella classifica ATP, ma per farlo necessita di un risultato particolare. La situazione attuale prevede che Zverev possa raggiungere Sinner solo in caso di una serie di eventi molto improbabili. La data del possibile sorpasso si avvicina, e le condizioni sono tali da sembrare più vicine a una storia da racconto sportivo che a una normale variazione di posizione in classifica.

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