Flavio Cobolli ha perso in tre set contro Arthur Fery, che aveva ricevuto una wild card all'inizio del torneo. Fery, britannico, ha mantenuto il vantaggio e ha conquistato la semifinale di Wimbledon, mentre Cobolli ha concluso il suo percorso nel torneo. La partita si è svolta in modo deciso, con Fery che ha dominato l’incontro e proseguito la sua corsa nel torneo.

Termina il cammino di Flavio Cobolli mentre prosegue l’incredibile sogno di Arthur Fery. Il britannico, che ha ricevuto una wild card ad inizio torneo, è clamorosamente in semifinale a Wimbledon. Un sogno incredibile per un giocatore che era numero 114 del mondo e ad ora già numero 36 del ranking. Purtroppo anche un avversario che Cobolli proprio non riesce a digerire, visto che lo aveva già battuto tre set a zero a Melbourne e anche quest’oggi si è ripetuto, con Fery che si è imposto per 6-4 7-6 6-0 in due ore e quattordici minuti di gioco. Per Fery in semifinale ci sarà Alexander Zverev, che ha spazzato via in tre set Taylor Fritz. Fery ha... 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Flavio Cobolli in giornata storta: Fery si impone in 3 set e prosegue la favola a Wimbledon da wild-card

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Eala Loses In Battle vs Paolini! | Fery Upsets Dimitrov | Cobolli & Fritz Win | Wimbledon 2026 Day 8

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Cobolli, giornata nerissima: il sorprendente Fery lo elimina da WimbledonFlavio Cobolli è stato eliminato ai quarti di finale di Wimbledon da Arthur Fery.

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ANCHE COBOLLI ELIMINATO Brutta partita di Flavio Cobolli, che cede per tre set a zero a un indemoniato Arthur Fery, che ancora una volta ha giocato in maniera magistrale. L'inglese ha concluso vittoriosamente per 6-4 7-6 6-0, giocherà quindi la sua prim x.com

Il padre di Cobolli racconta come un genitore dovrebbe allenare un figlio: Dovevo essere severo. Quando aveva 16 anni, durante una partita ad Antalya, mi fece perdere la pazienza, così me ne andai, lasciandolo solo in Turchia. Ha avuto una grande reazion reddit

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