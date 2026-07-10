Alexander Zverev affronta Arthur Fery nella prima semifinale di Wimbledon 2026. Il tedesco, considerato favorito, sfida la wild-card britannica in un match che si sta giocando in diretta. La partita è aggiornata in tempo reale, con i dettagli sulle azioni e il punteggio. I tifosi seguono con attenzione l'incontro, che si svolge sul campo centrale del torneo. La sfida tra il numero uno del tabellone e il qualificato britannico prosegue senza interruzioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra il tedesco Alexander Zverev e il britannico Arthur Fery, valido per la prima semifinale di Wimbledon. Il classe ’97 teutonico, fresco vincitore del Roland Garros, proverà a regalarsi un’altra finale Slam, in un torneo dove è stato capace di alzare il livello partita dopo partita. L’avversario, invece, è la vera e propria sorpresa di questa edizione dei Championship: numero 114 del mondo, entrato in tabellone con una wild card, ha dimostrato di trovarsi benissimo sull’erba, come aveva già lasciato intravedere nei tornei di preparazione all’appuntamento londinese. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Zverev-Fery, Wimbledon 2026 in DIRETTA: tedesco super favorito contro la wild-card britannica

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Zverev vs Fery | Wimbledon 2026 SF | Tennis Talk Preview

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