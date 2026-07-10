Zverev piega Fery e vola in finale a Wimbledon

Da ilgiornaleditalia.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alexander Zverev ha battuto Fery in semifinale a Wimbledon e si è qualificato per la finale. Ora attende il vincente della sfida tra Sinner e Djokovic. La partita si è conclusa con una vittoria del tedesco, che ha conquistato il passaggio alla finalissima. La finale si giocherà nelle prossime ore. La sfida tra Sinner e Djokovic è ancora in corso.

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Il tedesco attende ora il vincente della sfida Sinner-Djokovic. LONDRA (INGHILTERRA) - Alexander Zverev vola in finale a Wimbledon 2026. Il tennista tedesco, testa di serie numero 2 del tabellone, reduce dal successo al Roland Garros, batte in tre set la wild card britannica Arthur Fery con il punteggio di 7-6 (0) 6-2 6-4, in due ore e 13 minuti di gioco. Il 29enne di Amburgo, mai oltre gli ottavi agli Championships, centra per la prima volta l'ultimo atto sull'erba dell'All England Tennis Club e diventa il 13esimo nell'Era Open a centrare la finale in tutti e quattro le prove del Grande Slam, dopo Laver, Rosewall, Lendl, Edberg, Courier, Agassi, Federer, Djokovic, Nadal, Murray, Sinner e Alcaraz. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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