cobolli eliminato a wimbledon fery vola in semifinale con zverev

Flavio Cobolli è stato eliminato ai quarti di finale di Wimbledon, perdendo in tre set con un punteggio di 6-4, 7-6(4), 6-0. La wild card britannica ha raggiunto la semifinale dopo aver battuto un avversario italiano. Nel torneo, il giocatore britannico Fery si è qualificato per la semifinale insieme a Zverev.

L'italiano perde in tre set con un netto 6-4 7-6(4) 6-0, continua la favola della wild card britannica LONDRA (INGHILTERRA) - Flavio Cobolli esce di scena ai quarti di finale di Wimbledon. Il tennista romano, numero 10 del ranking Atp, sul Centrale dell'All England Club, cede in tre set alla wild card britannica Arthur Fery, che si impone con il punteggio di 6-4 7-6(4) 6-0 dopo due ore e 14 minuti di gioco. Cobolli era già stato sconfitto da Fery a inizio anno, quando al primo turno degli Australian Open aveva subito un netto 7-6(1) 6-4 6-1. "Non riesco a crederci, ogni match è meglio di quello precedente. Avevo già battuto Flavio a inizio anno, questo ha rappresentato un'iniezione di fiducia per me, mi sono detto che potevo farcela. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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