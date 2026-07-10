Fery ritorna sulla terra | Zverev è in finale a Wimbledon

Notizia in breve

Sascha Zverev si è qualificato per la finale di Wimbledon, battendo Arthur Fery. Nonostante la presenza di numerosi vip in tribuna, tra cui attori e una direttrice di Vogue, il giovane francese non è riuscito a superare il tedesco. La partita si è conclusa con la vittoria di Zverev, che ora si prepara a sfidare l’avversario in finale. Fery ha mostrato un buon livello di gioco, ma non è bastato contro il più esperto avversario.