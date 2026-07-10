Fery ritorna sulla terra | Zverev è in finale a Wimbledon
Sascha Zverev si è qualificato per la finale di Wimbledon, battendo Arthur Fery. Nonostante la presenza di numerosi vip in tribuna, tra cui attori e una direttrice di Vogue, il giovane francese non è riuscito a superare il tedesco. La partita si è conclusa con la vittoria di Zverev, che ora si prepara a sfidare l’avversario in finale. Fery ha mostrato un buon livello di gioco, ma non è bastato contro il più esperto avversario.
Londra, 10 luglio 2026 – Zverev fa l’ammazzasogni con il ragazzo delle sorprese. Non basta ad Arthur Fery l’ispirazione dei vip del cinema e del glamour presenti in tribuna: dagli attori Benedict Cumberbatch, Hugh Laurie e Rami Malek, alla direttrice di Vogue America Anna Wintour. Il britannico si arrende allo strapotere di Zverev (7-6, 6-4, 6-3), spinto dalla fiducia del primo Slam della carriera vinto solo qualche settimana fa a Parigi. E domenica sarà finale, l’ennesima chance per far vedere che c’è un posto tutto suo al tavolo dei big, anche perché, grazie a questa vittoria, il 29enne di Amburgo si riprende la posizione numero 2 del ranking, superando Alcaraz. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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